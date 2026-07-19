Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırılarının ardından Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinin dozunu artırarak "kuşatmaya karşı kuşatma" stratejisine geçebilecekleri uyarısında bulundu.

Husiler'in Savunma Bakanı Muhammed el Atıfi yaptığı açıklamada, grubun askeri olarak "kuşatmaya karşı kuşatma, havalimanına karşı havalimanı, limana karşı liman" ilkesini uygulamaya tamamen hazır olduğunu ilan etti.

Söz konusu gerilim, Husiler'in lideri Abdulmelik el Husi'nin, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik askeri operasyonlara yeniden katılması durumunda ülkedeki petrol tesisleri ve havalimanları dahil olmak üzere kritik stratejik hedeflerin vurulacağını açıklamasının ardından daha da tırmandı.

Husiler, bu hafta Sana Havalimanı'nı hedef alan hava saldırılarından doğrudan Riyad yönetimini sorumlu tutuyor.

KÜRESEL PİYASALAR ETKİLENEBİLİR

Bölgesel güvenlik uzmanları, İran'ın en önemli müttefiklerinden biri konumunda olan Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki bu gerginliğin küresel piyasaları da etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

ABD ile İran arasında son dönemde tırmanan çatışmaların derinleşmesi halinde, Husiler'in Kızıldeniz girişindeki ticari gemi trafiğini yeniden hedef alabileceği ve bu durumun Süveyş Kanalı üzerinden yapılan küresel deniz taşımacılığı ile enerji sevkiyatını ciddi şekilde sekteye uğratabileceği değerlendiriliyor.