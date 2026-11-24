Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad Finans Merkezi'ndeki kulelerden birinin "korkakça bir terör saldırısına" maruz kaldığını duyurdu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

Saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve arkasında kimlerin bulunduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmayan el-Maliki, ilgili makamların olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

19 KASIM'DA DA AYNI MERKEZ HEDEF ALINMIŞTI

Riyad'daki son saldırı, finans merkezinin kısa süre içerisinde ikinci kez hedef alınmasıyla dikkat çekti. Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Kasım'da da merkezdeki kulelerden birine saldırı düzenlemişti.

Suudi Arabistan makamları, önceki saldırıda hedef alınan binada maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR SUUDİ ARABİSTAN'A DA YANSIYOR

Yemen'de Eylül 2014'te İran destekli Husilerin başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesiyle ülkedeki siyasi ve askeri kriz derinleşti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla askeri müdahalede bulundu.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkede görece sakin bir süreç yaşansa da temmuz ayından itibaren çatışmaların yeniden şiddetlenmesi sahadaki dengeleri değiştirdi.

Hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran Husiler, askeri faaliyetlerini Suudi Arabistan'a da taşıyor. Örgüt, ülkeyi balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almayı sürdürüyor.