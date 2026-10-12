Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından art arda 3 patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü tehlikenin geçtiğini açıklarken, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen’deki Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini bildirdi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da güvenlik alarmı verildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, alarmın ardından kentte art arda 3 patlama sesi duyduklarını aktardı.

'TEHLİKE GEÇTİ' AÇIKLAMASI GELDİ

Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada tehlikenin geçtiğini bildirdi. Ancak açıklamada, yaşanan olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise X üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen’deki Husiler tarafından Riyad’a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad başta olmak üzere çeşitli bölgelere balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

HUSİLER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın bugün akşam saatlerinde balistik füzeyle hedef alındığını ve isabetle vurulduğunu iddia etti.

Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt hava üssünün de hedef alındığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların güvenli olmadığını belirten Seri, dünyadaki tüm havayolu şirketlerine, uçuş personelleri ve yolculara Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Seri, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahalarının bu konuda hariç tutulduğunu savundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

'ABD VATANDAŞLARI GÖZALTINA ALINDI'

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'da son dönemde düzenlenen saldırıları ve hava savunma müdahalelerini görüntüleyen ABD vatandaşlarının gözaltına alındığını duyurdu.

Büyükelçilik tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ülkede yaşanan son olaylara ait fotoğrafları çeken veya görüntü kaydeden ABD vatandaşlarının Suudi makamlarınca gözaltına alındığı bildirildi.

ERDOĞAN'DAN HUSİLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılarına sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır." dedi.