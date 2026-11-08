Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de düzenlediği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği hava operasyonuna Husilerden misilleme gecikmedi. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın kalbi Riyad'ı ve kentin kritik finans merkezini balistik füzelerle hedef aldı.

FÜZELER HAVADA İMHA EDİLDİ

Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'ın finans merkezine doğru ateşlenen iki balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada vurularak etkisiz hale getirildi. Bu saldırı girişiminin, Yemen'in başkenti Sana yakınlarında gerçekleştirilen ağır bombardımanın hemen bir gün sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

ARAMCO BİNASINA ŞARAPNEL YAĞDI

Saldırı girişiminin ardından gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun da hedef alınan bölgede bulunduğunu doğruladı. Savunma sistemlerinin vurduğu füzelerden kopan parçalar, Aramco'ya ait bir idari binanın üzerine düştü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yetkililer, binaya isabet eden şarapnel parçalarının yalnızca kısıtlı çapta maddi hasara yol açtığını bildirdi. Riyad'da büyük paniğe neden olan saldırı girişiminde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı teyit edildi. Koalisyon güçlerinin müdahalesi olası bir facianın önüne geçerken, Yemen ve Suudi Arabistan hattında süregelen karşılıklı sıcak çatışmalar Orta Doğu'nun güvenlik gündemini belirlemeye devam ediyor.