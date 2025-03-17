Ancak, neredeyse on yıl sonra oyun el değiştiriyor. Yeni alıcı, oyun sektöründe tanınmış bir isim değil: Suudi Arabistan.

Ülke, Pokemon GO'nun arkasındaki şirket olan Niantic’in işinin bir kısmını, 2023 yılında satın aldığı video oyun stüdyosu Scopely aracılığıyla devralmak için milyonlarca dolarlık bir anlaşma yaptı.

POKEMON GO NEDİR?

Pokemon Go, mobil cihazlar için geliştirilmiş bir artırılmış gerçeklik oyunu olarak, gerçek dünyayı Pokemon evreniyle birleştiriyor. Coğrafi konum teknolojisini kullanan oyun, oyuncuların çevrelerini keşfetmesine, sanal yaratıkları yakalamasına ve çeşitli savaşlara ve etkinliklere katılmasına olanak tanıyor.

Oyunun çıktığı ilk günden beri Poké Topları atarak sokakları, parkları ve meydanları keşfedenler için Pokemon Go, yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda anılarla dolu bir koleksiyon haline geldi. 2016'daki toplu coşkudan topluluk günlerinin büyüleyici atmosferine, parlak bir Dratini yakalamak için yağmurda koşmaktan şehir keşiflerine ve toplu baskınlar sırasında oluşan beklenmedik dostluklara kadar, bu oyun bir neslin unutulmaz anılarına ev sahipliği yaptı. Neredeyse on yıl geçmiş olmasına rağmen, oyunun büyüsü bozulmadan devam ediyor.

MİLYONLARCA DOLARLIK BİR ANLAŞMA

3,5 milyar dolarlık anlaşma kapsamında Niantic'in işinin bir kısmı satın alınarak önemli bir değişime imza atılıyor. Bu durum, Pokemon GO'nun yönetiminde değişiklikler yaşansa bile fikri mülkiyet haklarının The Pokemon Company'de kalmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Edinilen varlıklar arasında 'Pikmin Bloom' ve 'Monster Hunter Now' gibi popüler oyunların yanı sıra Wayfarer ve Campfire gibi kritik teknolojik araçlar da bulunuyor. İşlem, düzenleyici onayın alınmasına bağlı olmakla birlikte, Scopely şimdiden oyunların sürekliliğini sağlamak için orijinal geliştirici ekipleri bünyesinde tutacağını doğruladı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN İLGİSİNİ NEDEN ÇEKİYOR?

Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmek ve petrol bağımlılığını azaltmak amacıyla son yıllarda video oyun sektörüne yoğun yatırımlar yapıyor. Dünyanın başlıca petrol üreticilerinden biri olan ülke, bu stratejik yatırımla sektöre 40 milyar dolardan fazla kaynak ayırmayı planlıyor ve 2030 yılına kadar dijital eğlence sektöründe kilit bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Şimdiye kadar 'Monopoly GO', 'Stumble Guys' ve 'MARVEL Strike Force' gibi popüler oyunların haklarını bünyesine katan Suudi Arabistan, yakın zamanda Pokemon GO'nun da dahil edilmesiyle oyun portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Pokemon GO'nun satış süreciyle birlikte kullanıcılar, oyunun geleceği ve yapısında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı konusunda endişelerini dile getiriyor. Scopely, şimdilik (kısa vadede) büyük değişiklikler olmayacağına dair güvence verirken, ilerleyen dönemlerde iş modelinin para kazanmaya odaklı bir yapıya dönüşme olasılığını da göz ardı etmiyor.