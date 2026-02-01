Yabancı ajansların Türk güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Türkiye, ocak ayının başlarında Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasına dahil olmak için görüşmeler yürüttü.



Türkiye'nin bu anlaşmaya katılacağına yönelik beklentilerin ardından Suudi Arabistan kaynakları AFP'ye yaptığı açıklamada üçlü savunma anlaşması iddialarını yalanladı.



'ANLAŞMA İKİ ÜLKE ARASINDA KALACAK'



ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ve Orta Doğu'daki risk faktörünün artmasıyla birlikte bölgedeki birçok ülkenin yeni güvenlik anlaşmaları arayışında olduğuna dikkat çeken haber, olası ittifaklar için son detayları paylaştı.



Suudi kaynaklar, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye, Pakistan ile savunma anlaşmasına katılmayacak" diyerek görüşmeler hakkındaki haberleri yalanladı.

Yetkili, "Bu, Pakistan ile ikili bir savunma ilişkisi. Türkiye ile ortak anlaşmalarımız var, ancak Pakistan ile olan anlaşma ikili kalacak" dedi.

Geçen yıl açıklanan Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma anlaşması, özellikle İslamabad'ın nükleer silahlara sahip olması nedeniyle olası nükleer bileşeni konusunda birçok soru işaretine yol açmıştı.