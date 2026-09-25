Ağustos ayında Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye, Mekke Anlaşması'na taraf olmuş ve Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye tarafından 'birbirlerine yapılacak saldırılara karşı ortak yanıt' verileceği taahhüt altına alınmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alırken, saldırıların şiddetinin yoğunlaşması üzerine kritik bir gelişme yaşandı.



TÜRKİYE VE PAKİSTAN'I 'ACİL' KODUYLA ÇAĞIRDILAR



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nda NATO'nun 5. maddesine benzer düzenlemeler içerdiğinin hatırlatılması ve bu maddenin Husiler karşısında tetiklenip tetiklenmeyeceğine yönelik soruya "Askeri düzeyde her türlü desteği verme imkanına sahibiz" yanıtını vermişti.



Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, askeri komutanlarının katılacağı bir toplantı yapacak. Toplantıda, ülkeler arasındaki ortak savunma anlaşması kapsamında Riyad'a destek konusu görüşülecek. Açıklamada, görüşmenin ortak savunma anlaşması çerçevesinde yapılacağı kaydedildi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, ortak savunma anlaşması kapsamında Riyad'a destek sağlanmasını görüşmek üzere acil bir genelkurmay başkanları toplantısı düzenleyecek" ifadeleri kullanıldı.



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