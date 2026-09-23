Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın New York’ta Suriye ve Suudi Arabistan’daki mevkidaşlarıyla üçlü bir toplantıya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Bakanlık, Türk sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile yapılan toplantının 81. BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamada, Fidan'ın üçlü toplantıya Türkiye'nin New York'taki diplomatik merkezi olan Türk Evi'nde ev sahipliği yaptığı belirtildi.