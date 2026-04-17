Suriye ve Suudi Arabistan, Orta Doğu’nun lojistik haritasını yeniden şekillendirecek stratejik bir işbirliği için düğmeye bastı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al Jasser arasında gerçekleşen çevrim içi zirvede, iki ülke arasındaki kara ve demir yolu taşımacılığının entegrasyonu en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'YE KADAR UZANACAK

Görüşmenin merkezinde, Suudi Arabistan’dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye uzanması hedeflenen dev demir yolu projesi yer alıyor. Bakan Jasser, Suudi demir yolu ağının halihazırda Ürdün sınırına kadar ulaştığını hatırlatarak, Riyad yönetiminin bu hattı Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya bağlama noktasında tam kararlılık sergilediğini vurguladı.

Son dönemde Ürdün güzergahı üzerinden Türkiye’ye yönelik kara yolu taşımacılığında yaşanan ivmelenme de bu projelerin aciliyetini ortaya koyan bir diğer veri olarak paylaşıldı.

UMMAN'DAN AVRUPA'YA

Suriye tarafı ise projenin başarısı için uluslararası standartlarda altyapı modernizasyonuna dikkat çekti. Bakan Bedir, bölgesel ticaretin can damarı olması beklenen bu hatların işlevsel hale gelmesi için kapsamlı bir teknik hazırlık sürecinin şart olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin de yakından takip ettiği süreçte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun daha önce işaret ettiği gibi, hattın Umman’a kadar uzatılması ve Kızıldeniz’in demir ağlarla Avrupa’ya bağlanması, bölgenin yeni lojistik koridoru olarak değerlendiriliyor.