Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Paris'e gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretini tamamladı.

Pazar günü Fransa'ya ulaşan ve 2017'deki atamasından bu yana ülkeye dördüncü ziyaretini gerçekleştiren Veliaht Prens, temasları kapsamında Elysee Sarayı'nda Macron ile üst düzey ikili görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik bağlar ile Orta Doğu'da tırmanan gerilim ele alınırken; enerji, savunma ve ekonomik yatırımların yanı sıra bölgesel istikrar ve küresel güvenlik konuları değerlendirildi.

Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında 10 milyar doları aşan dev iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

'DRAGON BALL' PARKLARI İNŞA EDECEKLER

Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Paris'in kuzeydoğusundaki Cergy-Pontoise yakınlarında Japon manga serisi "Dragon Ball" temalı üç eğlence parkı geliştirmek amacıyla Fransa hükümetiyle 7 milyar dolarlık bir yatırım sözleşmesi imzaladı.

Yaklaşık 22 bin istihdam oluşturması beklenen bu projenin yanı sıra Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Fransız ihracat kredi kuruluşu Bpifrance arasında 5 milyar dolarlık kredi hattı oluşturuldu.

Bu kaynak, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedefleri doğrultusındaki altyapı, kentsel gelişim, ulaşım ve sağlık alanındaki projeleri finanse etmek için kullanılacak.

Teknoloji alanında ise Fransız kuantum şirketi Pasqal ve Suudi girişim sermayesi şirketi Eleven Ventures, krallıkta kuantum bilgisayar sistemlerini yaygınlaştıracak ortak bir girişim kurma kararı aldı.

Enerji ve sanayi sektöründe Suudi Aramco, SLB ve Vallourec şirketleriyle petrol ve gaz kuyuları için malzeme ile çelik boru tedarikini içeren toplam 3,7 milyar dolar değerinde satın alma anlaşmaları imzaladı.

SAVUNMA ANLAŞMALARI DA YAPILDI

Aramco Digital ise Dassault Systemes ile yapay zeka ve sanal ikiz teknolojileri alanında iş birliği yazısı imzaladı.

Elektrik şebekesinin modernizasyonu için Saudi Energy ile Bpifrance arasında, geçtiğimiz Kasım ayında imzalanan 3 milyar dolarlık ön anlaşmaya dayanan bir finansman sözleşmesi sağlandı.

Suudi Export-Import Bank, Saudia Group ve Credit Agricole CIB ortaklığıyla milli hava yolu şirketi Saudia'nın yeni Airbus uçak alımlarını finanse edecek risk sigortası mekanizması oluşturuldu.

Veliaht Prens ayrıca Suudi Yatırım Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım yuvarlak masa toplantısında Fransız iş dünyası liderleriyle bir araya geldi.

Fransa ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin Vizyon 2030 reformlarıyla ivme kazandığı belirtilirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 11,79 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Suudi Yatırım Bakanı Fahad Al-Saif, Fransa'nın ülkedeki dördüncü büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olduğunu ve Fransız yatırımcıların 18 farklı sektor genelinde 650 lisansa sahip olduğunu ifade etti.

Görüşmelerde Macron ve Prens Muhammed, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksaması üzerine, Hürmüz'ü bypass edecek yeni enerji rotaları, boru hatları ve alternatif liman ağlarını da değerlendirdi.

İki lider ayrıca, bölgedeki savaş nedeniyle Riyad'dan Paris'e taşınan Esports World Cup turnuvasının kapanış törenine katıldı.