Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLDİ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, görüşmede iki ülkenin askeri ve savunma alanındaki mevcut işbirliği ele alınırken, bu işbirliğinin geliştirilmesine yönelik seçenekler de değerlendirildi.

Bakanlar ayrıca bölgedeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın desteklenmesi kapsamında ortak meseleler ve karşılaşılan güvenlik sınamaları konusunda yürütülen çalışmalar da görüşmenin gündeminde yer aldı.

GÖRÜŞME, HUSİ-SUUDİ GERİLİMİNİN ARDINDAN GELDİ

İki bakan arasındaki telefon görüşmesinin, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasında son dönemde artan gerilimin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Husiler, geçen temmuz ayında Suudi Arabistan'a karşı sözde bir "deniz ablukası" ilan ettiğini duyurmuştu. Örgüt daha sonra Suudi Arabistan'a ait bazı mevziler ve gemilere yönelik balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını üstlenmişti.

Suudi Arabistan ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile Yemen'in çeşitli bölgelerinde kontrol sağlayan Husilere karşı, uluslararası toplum tarafından tanınan Aden merkezli Yemen hükümetine destek amacıyla Mart 2015'ten beri askeri koalisyona liderlik ediyor.