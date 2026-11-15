Suudi Arabistan savaş uçakları Yemen'in Sana şehrini vurduğu iddia edildi.
MEDİNE'YE FIRLATILAN İHA ENGELLENDİ
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere bölgesinde İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.
Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Maliki, Yemen'deki Husi milisleri tarafından fırlatılan bir İHA'nın Medine-i Münevvere bölgesinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.