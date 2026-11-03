Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 AFC Asya Kupası'nın ertelendiğini açıkladı. Karara, ev sahibi ülkeye yönelik saldırılar sürerken bölgedeki olağanüstü koşullar, önemli lojistik zorluklar ve seyahat aksamaları gerekçe gösterildi.

7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihlerinde yapılması öngörülen turnuvanın, 23 Aralık 2027-21 Ocak 2028 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AFC açıklamasına göre, Asya Kupası Organizasyon Komitesi turnuvanın yeniden planlanmasını onayladı. Yeni tarihler ise onay için FIFA'ya sunulacak.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile ülkenin diğer birçok bölgesine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.