Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a son 48 saatte 5 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, hedefler arasında Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, radar sistemleri ve enerji tesislerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Riyad ve ülkenin doğusuna fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

HAVALİMANI VE ENERJİ TESİSLERİNİ HEDEF ALDIKLARINI AÇIKLADILAR

X üzerinden açıklama yapan Seri, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Abha ve Hamis Muşayt bölgelerindeki iki radar sistemini hedef aldıklarını belirtti.

Seri, ülkenin güneybatısındaki Cizan Rafinerisi'ne yönelik saldırının ardından yangın çıktığını iddia etti. Husiler ayrıca El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ile Cizan kentindeki Şukayk ve Cizan elektrik santrallerini hedef aldıklarını duyurdu.

Seri, tesislerde büyük hasar oluştuğunu öne sürdü. Ancak hasarın boyutuna ilişkin açıklanan bilgilerin tamamı bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

KOALİSYON: 3 BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Riyad ve ülkenin doğu bölgesine doğru 3 balistik füze fırlattığını, füzelerin tespit edilerek engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

El-Maliki, doğu bölgesini hedef alan iki füzenin imhası sırasında parçaların yere düştüğünü, siviller arasında yaralanan olmadığını bildirdi. Sözcü, sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerine karşılık verileceğini de belirtti.

ÜÇ KENTTE ALARM VERİLDİ, TEHLİKE SONA ERDİ

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad ile ülkenin doğusundaki Ahsa ve Bukayk kentlerinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını duyurdu. Yetkililer, alarma neden olan tehdidin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bölge halkından resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi. Kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada, üç kentte de tehlikenin sona erdiği bildirildi.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALARIN ARKA PLANI

Yemen'deki siyasi ve askeri kriz, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başladı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkede görece sakin bir dönem yaşandı. Ancak temmuz ayından itibaren çatışmalar yeniden tırmandı. Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almayı sürdürüyor.