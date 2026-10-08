Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ve bugün Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan iki saldırı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

GACA, acil durum ekipleri ile ilgili kurumların saldırıların ardından olaylara "onaylı prosedür ve planlar doğrultusunda" derhal müdahale ettiğini kaydetti. Otorite, ilgili güvenlik kurumlarıyla koordinasyon halinde hasarı değerlendirdiğini ve yolcular ile çalışanların güvenliğini sağlamak, ülkedeki sivil havacılık sisteminin emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığını aktardı.

ABHA'DA FAS VE CEZAYİR VATANDAŞI İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda Fas ve Cezayir vatandaşı iki kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ayrıca Bangladeş ve Filipinler uyruklu iki kişinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif seviyeden ağır seviyeye kadar değiştiği aktarıldı.

RİYAD'DA SUDAN VATANDAŞI BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 5'i Suudi Arabistanlı, 2'si Mısırlı ve 1'i Pakistanlı olmak üzere 8 kişinin yaralandığı, yaralanmaların hafif ile ağır arasında değiştiği ifade edildi. Saldırılar sonucunda maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi.

"BALİSTİK FÜZE FIRLATMA PLATFORMUNU İMHA ETTİK"

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, "Riyad'a yönelik saldırıda kullanılan balistik füze fırlatma platformunu imha ettik." ifadesini kullandı. Maliki, fırlatma platformunun Yemen'in başkenti Sana'da, Suudi Arabistan'a yönelik saldırı hazırlığı sırasında imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.