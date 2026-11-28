Suudi Arabistan'ın Doğu bölgesi ile Harec kentinde saldırı tehdidine karşı erken uyarı sistemi devreye alındı. Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı açıklamalarda her iki bölgede de tehlikenin geçtiğini bildirdi.

Müdürlüğün X hesabından yapılan ilk açıklamada, erken uyarı sisteminin devreye alındığı duyuruldu ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi. Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar pencerelerden uzak, güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapıldı. Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri ya da korunaklı bir bariyerin arkasında siper almaları gerektiği belirtildi.

HUSİLERİN SALDIRILARI

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin balistik füze ve İHA saldırılarının hedefinde bulunuyor. Husiler, Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını da artırıyor.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından kriz derinleşmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönem yaşanan ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.