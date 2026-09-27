Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Riyad'daki okullarda 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında dersler "Medreseti" ve onaylı diğer platformlar üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açıklamada, kararın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel basında, Riyad'daki okulların uzaktan eğitime geçmesinin, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarındaki artışla bağlantılı olabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Suudi Arabistan'da son dönemde Husilerin füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkeyi hedef alan saldırıları nedeniyle güvenlik önlemleri gündemde.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Riyad'a gönderilen 2 İHA ile ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirmişti.