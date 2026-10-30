Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesinde erken uyarı sistemi devreye alındı. Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada bölgedeki tehlikenin geçtiğini bildirdi.

Müdürlüğün X hesabından yapılan ilk açıklamada erken uyarı sisteminin devreye alındığı duyuruldu ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR ARTIYOR

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artıyor. İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.