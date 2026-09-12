Suudi Arabistan'n önemli altyapısı olan Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırının ardından güvenlik çüzümüyle hattın tedbiren kapatıldığı duyuruldu.

UYDULARDAN GÖRÜLEN BÜYÜK DUMAN BULUTU

Bölgede elde edilen Sentinel-3 uydu görüntüleri, Medine ile Mehd ez-Zeheb arasındaki çöl bölgesinde boru hattı güzergahı boyunca büyük bir siyah duman bulutunun tespit edildiğini gösterdi.

NASA'nın Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi (FIRMS) verileri de aynı bölgede kümelene termal anomaliler kaydetti.

Uydu görüntüleri ve yangın tespit verilerine göre, pompa istasyonlarından birinde yangın kaynaklı geniş çaplı hasar yaşandı. Başka bir istasyonda ise yoğun siyah dumanın yükseldiği küçük çaplı bir yangın saptandı.

ABD'Lİ YETİLİLERDEN İHA İDDİASİ

CNN kanalına konuşan iki ABD yetkilisi, boru hattı sisteminin çeşitli mühimmatlarla hedef alındığını ileri sürdü. Yetkililer, saldırıda Irak'dan havalandığı değerlendirilen insansız hava aracılarının (İHA) kullanıldığını öne sürdü.

Saldırının arkasındaki aktörün kim olduğu ve boru hattının doğrudan hasar görüp görünmüdüğü henüz netleşmedi. Hasarın ne sürede giderilebileceği de bilinmiyor.

DIŞİŞİ BAKANİ FİDAN'DAN İLGİLİ İLK YANIT

Dışişi Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişi Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'deki Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı petrol boru hattının güvenlik amacıyla tedbiren kapatıldığını duyurdu.