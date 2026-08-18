İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Tahran arasında resmi olmayan iletişim kanallarının bulunduğuna ilişkin açıklamalarını yalanlamasının ardından yeni bir iddia gündeme geldi.

Suudi Arabistan basını Al-Arabiya'ya konuşan üst düzey kaynaklar, iki ülke arasında mesaj alışverişinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani aracılığıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynaklara göre Barzani, mart ayı başlarında ABD ve İran arasında arabuluculuk yapmaya başladı.

Söz konusu temasların, Washington ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği hava saldırılarından birkaç gün sonra, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki doğrudan iletişimin zorlaştığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Barzani'nin taraflar arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla hem ABD'li hem de İranlı üst düzey yetkililerle temas kurduğu ifade edildi.

Barzani'nin yürüttüğü diploması kapsamında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışı operasyonlar kanadı olan Kudüs Gücü'nün Komutanı İsmail Kaani ile Bağdat'ta iki görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta Irak'ı ziyaret ettiği bildirilen Kaani'nin bu temaslarında, Tahran destekli milisler ile güvenlik güçleri arasında yaşanabilecek olası çatışmaların önüne geçilmesine odaklandığı kaydedildi.

Bu iddia, Mesrur Barzani'nin ofisinin ve IKBY İstihbarat Müdürü Başkanı'nın ofisinin İran Devrim Muhafızları tarafından İHA'larla hedef alınmasının ardından geldi.