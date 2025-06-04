CNBC-e’den Emre Eser’in haberine göre, Suudi Arabistan merkezli ACWA Power enerji şirketi, Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde yenilenebilir enerji yatırımına hazırlanıyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, ACWA Power’ın Türkiye’de 2 gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurması için görüşmelerde imza aşamasına bulunuyor.

PANELLER ÇİN'DEN DEĞİL YEREL

ACWA Power, Sivas veKaraman bölgelerine birer gigavat büyüklüğünde güneş enerjisi santrali kurma hazırlığında olurken, projenin daha önce de Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP gibi projelerde uygulanan hükümetler arası anlaşma modeliyle yapılması planlanıyor.

Kanun niteliğinde olan düzenlemeyle imar izinleri, teknik sorunlar gibi aşamalar bürokrasiden uzaklaşıyor.

Yürütülen görüşmeler sırasında ACWA Power'ın santraller için panel ve ekipmanları Çin'den getirmek istediği öğrenilirken, tarafların son aşamada yerlilik şartında anlaştığı belirtildi.

CNBC-e’nin haberine göre, enerji sektörü temsilcileri de ACWA Power'ın Türkiye’de üretim yapan şirketlerle temasa geçerek ekipman ve parça üretim için teklif istediğini doğruladı.

YATIRIMI DEVAM EDECEK

Anlaşmada imzaların atılmasıyla Sivas ve Karaman bölgelerinde kurulması beklenen santrallerin yenilenebilir enerji sektöründe bir yatırımcının tek olarak gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardan biri olması bekleniyor.

Kaynaklar, projesinin ilerleyen dönemde daha da büyüyebileceğini söylerken, Türkiye’de daha fazla yatırım planlandığı da belirtiliyor.

Proje, ACWA Power'ın Türkiye’deki ilk yatırımı olmazken, şirket, Kırıkkale'de 950 megavat kapasiteli bir doğalgaz santral yatırımı yapmıştı.