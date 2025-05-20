Rekabete girmeden özel davetle kamudan ihale alıp bol keseden kazanç sağlayan yandaş müteahhitlere kötü haber. Asya Altyapı Yatırım Bankası ile Suudi Kalkınma Fonu İstanbul’da depreme dayanıklı okul, hastane ve kamu binası yapımı için Türkiye’ye kredi açtı. Her iki kurum da krediye vermek için inşaat ihalelerinin açık, adil ve tam rekabet içinde yapılmasını şart koştu. Şartı kabul eden Türkiye, hiçbir şirketin özel olarak davet edilmediği, tüm şirketlerin katılabileceği örnek bir ihale duyurusu hazırlayıp Resmi Gazete’de yayımladı.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında Suudi Kalkınma Fonundan (SFD) alınan ek krediyle Sarıyer’de Şükrü Nailipaşa İlkokulu ile Bağcılar’da Zübeyde Hanım Anaokulu yeniden yapılacak. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) bu iki okulun anahtar teslimi götürü bedelle yeniden yapım ihalesinin SFD’nin satın alma esas ve usulleri doğrultusunda Ulusal Rekabetçi İhale yöntemiyle kapalı teklif almak suretiyle yapılacağın duyurdu.

ÖZEL DAVET OLMAZ

Türkiye, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) da Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi ile kız-erkek yurt ve konferans salonunun, Sarıyer’de Zübeyde Hanım İlkokulu ve Ortaokulunun, Bağcılar’da da Kazım Karabekir Ortaokulunun yeniden yapımı için 3 ayrı kredi aldı. AIIB da okulları yapacak firmaların özel davetle değil, AIIB’nin satın alma esas ve usulleri doğrultusunda ve Ulusal Rekabetçi İhale yöntemiyle belirlenmesini istedi.

İhaleler açık adil ve eşit yapılıyor

Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın satın alma politikası kaynakların etkin kullanımı ve yolsuzluktan uzak uygulama şartlarından oluşuyor. Bu politikaya göre ihalelerin açık, adil, ayrımcı olmayan ve teklif sahiplerine eşit fırsatlar sunacak şekilde yapılması gerekiyor. İhalelerde sadece fiyat değil aynı zamanda ekonomik ömür, kalite, amaca uygunluk, zamanında teslimat gibi faktörler etkili oluyor. Suudi Kalkınma Fonu ihale politikası da aynı şekilde ayrımcılığa yer verilmeyen, rekabet ortamı içinde yapılan ihale ilkesine dayanıyor.