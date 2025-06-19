2017 yılında hayatını kaybeden Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'ın yeğeni iş insanı Muhammed Kaşıkçı, Ürdünlü model ve güzellik kraliçesi Kinaz Hakim'le İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. 200 davetli özel jetlerle İstanbul'a getirildi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Kinaz Hakim, düğünde Lübnanlı bir tasarımcının iki gelinliğini seçti. İlki, işlemeli tülden yapılmış, uzun bir kuyruğu ve kollarını ve duvağını süsleyen gösterişli işlemeleri olan hacimli, görkemli bir elbiseydi. İlerleyen saatlerde giydiği ikincisi ise omuzları açık, iddialı bir kesime sahip, duvaksız, rahat ve şıktı.

Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı 1970 ve 198080'li yıllarda gerçekleştirdiği, uluslararası silah anlaşmaları ile dünyanın en zengin adamları listesinde başı çekmişti.

Mekke doğumlu milyarder, 1987 yılında "Karanlık silah tüccarları: Adnan Kaşıkçı'nın Lüks Yaşamı ve Gösterişli Anlaşmaları" başlığıyla Time dergisinin kapağında yer almıştı.

Parkinson hastası olan Adnan Kaşıkçı, 6 Haziran 2017'de Londra'daki evinde yaşamını yitirmişti.