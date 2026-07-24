Çin’den Avrupa seyahati için yola çıkan bir sürücü, Kazakistan sınırını geçtiği anda beklenmedik bir teknolojik krizle karşılaştı. Yaklaşık altı ay önce 73 bin 500 dolar ödeyerek satın aldığı amiral gemisi SUV modeli Zeekr 9X ile tura çıkan sürücü, aracın konum algılama sisteminin devreye girmesiyle büyük şok yaşadı.

Seyahat öncesinde yetkili servise bilgi vermesine rağmen uyarmadığını belirten sürücü, sınır ötesinde aracın ekranından yakıt deposu kapağına kadar birçok akıllı sisteminin 30 saat boyunca kilitlendiğini ve otomobilin adeta yarı felç hale geldiğini ifade etti.

Yaşanan olayın ardından otomobil üreticisi Zeekr cephesinden konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Şirket yetkilileri, aracın ülke sınırları dışında tespit edilmesiyle birlikte hırsızlık ve uluslararası kaçakçılığı önlemeye yönelik güvenlik protokolünün otomatik olarak tetiklendiğini doğruladı.

Bu kısıtlamanın motor veya fren gibi kritik sürüş aksamlarını etkilemediğini vurgulayan marka, sürücünün seyahat belgelerini doğrulaması üzerine gönderilen yetkilendirme koduyla sistem kilitlerinin kaldırıldığını bildirdi.

Akıllı ve internete bağlı araçların yaygınlaştığı günümüzde yaşanan bu olay, otomobiller üzerindeki uzaktan müdahale ve mülkiyet haklarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.