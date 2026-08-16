Karışımı hazırlamak için 1 yemek kaşığı chia tohumu bir bardak suya ekleniyor ve tohumların şişmesi için bir süre bekleniyor. İsteğe göre içerisine bir miktar limon da eklenebiliyor. Chia tohumu lif açısından zengin yapısıyla sindirimi desteklerken yeterli sıvı tüketimine de katkı sağlıyor.

ÖDEMİN AZALMASINA YARDIMCI OLUYOR

Chia tohumu doğrudan ödem söktüren bir besin değil. Suyla birlikte tüketilmesi günlük sıvı alımını artırmaya yardımcı oluyor. Yeterli su tüketmek de özellikle fazla tuz nedeniyle vücudun tuttuğu sıvının dışarı atılmasını destekliyor. Bu nedenle chia suyu, ödem ve buna bağlı şişkinliğin azalmasına yardımcı olabilecek seçeneklerden biri olarak görülüyor.

Chia tohumunun yüksek lif içeriği de özellikle sindirim kaynaklı şişkinlik açısından önem taşıyor. Lif, bağırsakların düzenli çalışmasını destekliyor ve kabızlığa bağlı karın şişkinliğinin azalmasına yardımcı olabiliyor.

FAZLASI ŞİŞKİNLİĞİ ARTIRABİLİR

Chia tohumu suyla temas ettiğinde büyük miktarda sıvı çekerek şişiyor ve çevresinde jel benzeri bir tabaka oluşuyor. Bu nedenle tüketirken yeterli miktarda su içmek önem taşıyor. Aksi halde yüksek lif miktarı bazı kişilerde gaz ve şişkinliği artırabiliyor.

Ödemin oluşmasında fazla tuz tüketimi, yetersiz su içmek ve uzun süre hareketsiz kalmak gibi birçok etken bulunuyor. Bu nedenle chia suyunun yanında tuz tüketimini azaltmak, gün boyunca yeterli su içmek ve hareket etmek de vücudun sıvı dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.