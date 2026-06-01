İtalya Kültür Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, deniz çayırları ile plaj hattı arasındaki iki geniş alana yayılmış halde bulunan antik paraların toplam sayısının 50 bine kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. "Follis" olarak adlandırılan, bronz ve bakır alaşımdan üretilen bu sikkelerin milattan sonra 324 ile 345 yılları arasındaki döneme ait olduğu saptandı. Bakanlık uzmanları, ele geçirilen nümizmatik verilerin son derece nadir görülen "mükemmel bir korunma durumunda" olduğunu rapor etti.

BATIK GEMİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bölgenin Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Genel Müdürü Luigi La Rocca, Sardinya sularında gerçekleştirilen bu çalışmanın son yılların en önemli nümizmatik keşiflerinden biri olduğunu açıkladı. Su altı arkeologlarından oluşan uzman ekipler, sikkelerin yanı sıra bölgede dar boyunlu Roma amforalarına ait parçalar da tespit etti. Elde edilen lojistik bulgular alanda antik bir ticaret gemisi batığı olabileceği ihtimalini güçlendirse de geminin gövdesine dair henüz kesin bir bilimsel kanıt bulunamadı.

Sikkelerin deniz tabanındaki dağılım haritası ve amfora kırıkları üzerindeki laboratuvar incelemeleri, paraların kaynağını netleştirmek adına su altı radarları eşliğinde sürdürülüyor.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTIĞI İÇİN TAZMİNAT ALAMAYACAK

Keşif süreci, bir dalgıcın deniz tabanında metalik nesneler görerek durumu yetkililere bildirmesiyle başladı. Ancak İtalyan mahkemesi, bulguyu ihbar eden dalgıcın tazminat talebini yasal gerekçelerle reddetti.

Yapılan adli incelemede, dalgıcın dalış esnasında yanında profesyonel metal dedektörü bulundurduğu ve bölgenin arkeolojik potansiyeline dair önceden bilgi sahibi olduğu kanıtlandı. Mahkeme heyeti, keşfin yasal olarak "tesadüfi bir buluntu" statüsünde değerlendirilemeyeceğine hükmederek devlet tarafından herhangi bir ödül veya tazminat ödenmeyeceğini karara bağladı. Kültür varlıkları, incelenmek üzere devlet laboratuvarlarına nakledildi.