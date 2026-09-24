Şehir şebekesine bağlı kalmaktan ve yüksek elektrik faturalarından bunalan Vietnamlı bir genç, doğanın sunduğu gücü kendi imkanlarıyla evine taşıdı. Evinin hemen dibinden geçen nehrin potansiyelini fark eden girişimci adam, kendi mikro hidroelektrik santralini inşa ederek şebekeyle olan tüm bağını kopardı. Yapım aşamalarını adım adım internette paylaşan gencin zekice çözümü kısa sürede sosyal medyada fırtınalar estirdi.

PROJESİNDE TUĞLA VE ÇİMENTO KULLANDI

Karmaşık ve pahalı sistemlere para harcamak yerine tamamen temel inşaat malzemelerine yönelen genç, projesinde tuğla ve çimento kullandı. Nehir suyunun akış yönünü ustaca değiştirerek türbinin bulunduğu alana yönlendiren bir kanal inşa etti. Suyun yarattığı yüksek debili akış gücüyle dönen çarkı jeneratör sistemine bağlayarak mekanik hareketi anında elektrik enerjisine dönüştürdü.

24 SAAT BEDAVA ELEKTRİK ÜRETİYOR

Güneş enerjisi panellerinin aksine havanın kararmasından veya olumsuz hava koşullarından etkilenmeyen bu özel sistem, nehirdeki su akışı sürdüğü müddetçe 24 saat boyunca kesintisiz güç üretiyor.

Ürettiği elektriği evdeki hassas elektronik cihazların voltaj seviyesine güvenle uydurabilmek için özel bir düzenleyici (regülatör) sistem de entegre eden Vietnamlı genç, artık tek bir kuruş bile elektrik faturası ödemeden evinin tüm enerjisini nehir yardımıyla karşılıyor.