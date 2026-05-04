Lityum-iyon bataryaların tahtı sallanıyor mu? Çinli bilim insanları, hem maliyeti 80 kat düşüren hem de 6 bin şarj boyunca kapasitesini koruyan, su bazlı ve tamamen demirden oluşan yeni bir batarya teknolojisi geliştirdi.

TEDARİK ZİNCİRİ KRİZİNE KARŞI DEMİR KOZU

Enerji depolama dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, lityumun yüksek maliyetine ve tedarik zinciri krizlerine karşı "demir" kozunu oynadı. Dünyanın en bol bulunan elementlerinden biri olan demir, ham madde olarak lityumdan tam 80 kat daha ucuz. Bu yeni teknoloji, sadece cebi değil, çevreyi ve güvenliği de koruyor.

Su bazlı elektrolit kullanıldığı için yanma ve patlama riski tamamen ortadan kalkıyor. Laboratuvar testlerinde 6 bin şarj/deşarj döngüsünü kapasite kaybı yaşamadan tamamladı. Günde bir kez tam şarj edildiğinde, performans kaybetmeden 16 yıl boyunca hizmet verebiliyor.

ADETA BİÇİLMİŞ KAFTAN

Geleneksel bataryaların aksine enerjiyi devasa sıvı tanklarında depolayan akış bataryaları (Flow Battery), özellikle rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için biçilmiş kaftan. Kapasiteyi artırmak için sadece daha büyük tanklar eklemek yeterli oluyor.

Demir bazlı bataryalar eskiden "performans kaybı" nedeniyle tercih edilmiyordu. Araştırmacılar, negatif elektroliti moleküler düzeyde yeniden tasarlayarak bu sorunu tarihe gömdü ve %99,4 verimlilik oranına ulaştı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YENİ REKOR

Advanced Energy Materials dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, sistem sadece dayanıklı değil, aynı zamanda çok güçlü. Tepe Güç Yoğunluğu: 392,1 mW/cm² olan akış bataryası en zorlu koşullarda bile yüzde 78,5 enerji verimliliği sağlıyor.

FOSİLE OLAN BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Şu an için teknoloji laboratuvar aşamasında olsa da vaat ettiği düşük maliyet, projeyi ticari olarak çok cazip kılıyor. Eğer bu sistem ölçeklendirilebilirse, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltacak devasa enerji depolama tesislerinin kapısı aralanacak. Yenilenebilir enerjinin "kesintili" doğasını (güneş batınca veya rüzgar durunca yaşanan enerji açığı) çözebilecek en güçlü aday artık demir ve su!