Oregon eyaletinde gerçekleştirilen projede, daha önce arpa yetiştirilen arazinin doğal sulak alan özelliklerinin yeniden kazandırılması hedeflendi. Su düzeninin değiştirilmesiyle birlikte bölgede bitki örtüsü gelişmeye başladı. Zamanla yalnızca kuşlar değil, su samurları ve kunduzlar da yeni yaşam alanını kullanmaya başladı.

TARIM ARAZİSİ YENİDEN SULAK ALANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Çalışma kapsamında tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü arazide suyun tutulmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Böylece daha önce ekim için kullanılan toprakların yeniden suyla buluşması ve sulak alan bitkilerinin gelişmesi sağlandı.

Suyun geri dönmesiyle birlikte bölgedeki doğal yaşam da değişmeye başladı. Sulak alanlarda yetişen bitkiler böcekler ve diğer küçük canlılar için uygun koşullar oluştururken, bu canlılar da kuşlar açısından yeni besin kaynakları sağladı.

Araştırmacıların yaptığı gözlemlerde bölgede toplam 140 kuş türünün kaydedilmesi, dönüşümün en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu. Özellikle su kuşları açısından uygun beslenme ve barınma alanlarının oluşması, bölgedeki canlı çeşitliliğini artırdı.

KUNDUZLAR VE SU SAMURLARI DA GERİ DÖNDÜ

Sulak alanın yeniden canlanması, kuşların dışında başka hayvanların da bölgeyi kullanmasını sağladı. Yapılan gözlemlerde kunduzların ve su samurlarının da alanda görüldüğü bildirildi.

Kunduzlar, oluşturdukları bentlerle suyun belirli bölgelerde birikmesine yardımcı olabiliyor. Bu durum sulak alanların yapısını değiştirerek farklı canlılar için yeni yaşam alanları oluşturabiliyor.

Oregon'daki çalışma, tarım amacıyla dönüştürülen arazilerin uygun koşullarda yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılabileceğini gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, sulak alanların yalnızca hayvanlar için yaşam alanı oluşturmadığını, aynı zamanda suyun tutulması, taşkınların etkisinin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da önemli işlevler üstlendiğini vurguluyor.