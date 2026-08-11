Irak’taki Musul Barajı, uzunluğu 3,2 kilometreyi bulan dev yapısıyla dikkat çekerken, inşa edildiği zemin nedeniyle dünyanın en sorunlu barajlarından biri olarak gösteriliyor. Barajın temeli, suyla temas ettiğinde zamanla çözünebilen alçıtaşı (jips), anhidrit, marn ve kireçtaşı katmanlarının üzerine kuruldu.

SU KAYALARI ZAMANLA ÇÖZEBİLİYOR

Barajın arkasında milyarlarca metreküp su bulunurken, suyun kayaçların içindeki çatlaklardan sızması zemindeki çözünebilir minerallerin zamanla uzaklaşmasına neden olabiliyor. Bu süreç, baraj temelinin altında boşlukların oluşmasına ve zeminin bazı bölümlerinde oturma meydana gelmesine yol açabiliyor.

TEMEL SÜREKLİ ÇİMENTOYLA GÜÇLENDİRİLİYOR

Bu nedenle Musul Barajı’nın altında açılan sondaj kuyularından çatlak ve boşluklara çimento harcı pompalanıyor. Enjeksiyon yöntemiyle suyun kayaçların içine ilerlemesinin azaltılması ve oluşabilecek boşlukların doldurulması hedefleniyor.

Ancak suyla çözünebilen kayaçların bulunduğu zemin nedeniyle bu işlem tek seferlik bir çözüm olarak görülmüyor. Barajın temelindeki hareketlerin ve olası sızıntıların düzenli olarak izlenmesi gerekiyor.