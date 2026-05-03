Çin’de yaygınlaşan ve inşaat dünyasında "fütüristik" bir yenilik olarak görülen suyla birleşen tuğla teknolojisi, geleneksel harç kullanımını rafa kaldırarak konut yapımında yeni bir dönem başlatıyor.

Suyla temas ettiğinde birbirine kenetlenen veya neme tepki veren özel bir bağlayıcı tabaka içeren bu endüstriyel bloklar; inşaat sürecini çok daha hızlı, temiz ve ekonomik hale getiriyor.

Özellikle dar teslim süreleri olan projelerde ve düşük maliyetli konut üretiminde tercih edilen bu sistem, şantiyelerdeki moloz yığınlarını azaltırken duvarların çok daha hassas ve düzgün bir şekilde hizalanmasına olanak tanıyor.

EVİN TAMAMINI BÖYLE YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL

Ancak uzmanlar, sosyal medyada ilgi odağı olan bu yöntemin sanıldığı kadar basit olmadığı konusunda uyarıyor. Bu tuğlalar, her ne kadar sıralar arasındaki harç miktarını minimuma indirse de bir evin tamamının sadece su ve tuğladan ibaret olması mümkün değil.

Güvenli bir yapı için yine temellere, kolonlara ve kirişlere ihtiyaç duyulurken; kullanılan malzemelerin sertifikalı olması ve mühendislik hesaplamalarının hatasız yapılması kritik önem taşıyor.

Özetle, inşaat sahasındaki "dağınıklığı" bitiren bu teknoloji, işçilik hatalarını azaltsa da yüksek teknik disiplin ve doğru projelendirme şartıyla sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.