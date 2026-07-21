Doğu Afrika’daki Büyük Yarık Vadisi'nde yer alan Natron Gölü, yüksek pH seviyesi, aşırı sıcaklığı ve sularında ölen canlıları adeta mermer heykellere dönüştüren kimyasal yapısıyla bilim dünyasının ve doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Aktif Ol Doinyo Lengai Yanardağı'nın eteklerinde bulunan sığ tuz ve soda gölü, aşırı ekstrem ortam koşullarıyla dünyadaki diğer su birikintilerinden ayrılıyor.

SUYU 'ÇAMAŞIR SUYU' KADAR ETKİLİ VE RENGİ KIRMIZI

Yanardağdan taşınan sodyum karbonat ve mineral birikintileri nedeniyle gölün pH seviyesi 10.5 değerine kadar ulaşıyor. Kurak dönemlerde jeotermal kaynakların da etkisiyle su sıcaklığının 60°C'ye kadar çıktığı göl, neredeyse çamaşır suyu kadar yakıcı ve alkali bir yapıya sahip.

Gölün dikkat çeken kan kırmızısı ve pembe tonlarındaki rengi ise bu aşırı tuzlu ve sıcak ortamda çoğalan "siyanobakteri" adlı tuzcul mikroorganizmaların ürettiği pigmentlerden kaynaklanıyor.

ÇÜRÜMEYİ ENGELLEYEN DOĞAL MUMYALAMA

Gölün yüksek yansıtıcı yüzeyi nedeniyle yönünü kaybederek suya düşen ve hayatını kaybeden kuş ile yarasa gibi canlılar, suyun yüksek mineral yoğunluğu sebebiyle çürümüyor. Sodyum bikarbonat maddesi canlıların dokularındaki nemi tamamen çekerek bedenlerini kireçleştiriyor. Bu durum, kıyıya vuran canlı kalıntılarının adeta taşlaşmış birer heykel görüntüsü almasına neden oluyor.

FLAMİNGOLARIN ÜREME ALANI

Tüm bu ölümcül özelliklerine rağmen Natron Gölü, devasa bir ekosisteme de ev sahipliği yapıyor. Göl, dünyadaki Küçük Flamingo nüfusunun en önemli üreme alanı konumunda bulunuyor. Yırtıcı hayvanların yakıcı ve zehirli suları geçememesi, flamingoların göl ortasındaki kireç adacıklarında güvenle kuluçkaya yatmasını sağlıyor. Gölde ayrıca bu ekstrem koşullara evrimsel olarak uyum sağlamış alkali balık türleri da yaşamını sürdürüyor.