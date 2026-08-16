İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hisseden Fransa’da, artan kuraklık ve azalan su kaynakları yerel yönetimleri radikal tedbirler almaya yöneltti. Birçok bölgede su kullanımına kısıtlamalar getirilirken, bazı belediyeler çözümü vatandaşların günlük tüketimini düşürecek teknolojik cihazları ücretsiz sunmakta buldu.

Yerel idareler, evlerdeki su israfını kaynağında engellemek amacıyla musluk ve duş başlıklarına takılan tasarruf aparatlarını halka dağıtmaya başladı.

Dağıtılan perlatörler, musluktan akan suya hava karıştırarak suyun tazyikini ve kullanım konforunu bozmadan tüketimi önemli ölçüde düşürüyor. Standart bir musluk dakikada ortalama 12 litre su harcarken, bu aparatlar sayesinde tüketim miktarı 4 ila 8 litre seviyesine kadar geriliyor.

Artı33'de yer alan habere göre, dakikada 20 litreye kadar su harcayan duş başlıklarına takılan debi düzenleyicilerle birlikte düşünüldüğünde, evsel su kullanımında yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf elde edilebiliyor.

Hérault, Lyon, Toulouse ve Bordeaux gibi pek çok büyük kent ile çevre belediyelerde başlatılan uygulamada, vatandaşlar ikamet belgeleriyle yerel yönetimlere başvurarak bu kitleri temin edebiliyor.