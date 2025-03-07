

Bilim insanları uzun yıllardır suyun kökeni araştırıyordu. Yapılan son araştırmada, suyun kökenine dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Portsmouth Üniversitesi'nden araştırmacılar, suyun Büyük Patlama'dan 100 ila 200 milyon yıl sonra süpernova patlamaları sonucu oluştuğunu öne sürdü.

SU MİLYARLARCA YIL ÖNCE DE VARMIŞ

Bilgisayar simülasyonlarına dayanan çalışmaya göre, ilk yıldızların ölümüyle gerçekleşen süpernovalar oksijen üretti. Ve bu oksijen ise soğuyarak çevredeki hidrojenle birleşti. Daha sonra ise su molekülleri oluştu. Nature Astronomy'de yayımlanan araştırma, erken evrende suyun tahmin edilenden milyarlarca yıl önce var olabileceğini kanıtlıyor.

SU GÜNÜMÜZE KADAR NASIL GELDİ?

Araştırmalarda elde edilen bulgular, suyun gezegen öncesi diskler yoluyla Dünya gibi yaşanabilir gezegenlere nasıl ulaşmış olabileceğine dair yeni bir bakış açısı sunuyor. İlk galaksilerde yoğun miktarda su bulunabileceği ve bu süreçlerin yaşam için gerekli koşulları daha önce düşünülenden çok daha erken oluşturmuş olabileceği belirtiliyor.