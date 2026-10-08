Dünya, tarihte benzeri görülmemiş bir çevre krizine ve insani felakete tanıklık ediyor. Yapılan son araştırmalara göre dev bir başkent, 2030 yılına kadar yeraltı su kaynaklarını tamamen kaybederek "suyu tükenen ilk büyük şehir" olma riskiyle karşı karşıya. Şehirdeki bazı mahallelerde ise muslukların tamamen kuruduğu kesinti süreci şimdiden başladı.

6 MİLYON İNSAN SUSUZ KALABİLİR

Kâr amacı gütmeyen Prosper Global kuruluşunun raporuna göre, Afganistan'ın başkenti Kabil’de su krizi artık kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Nüfusu 2001 yılında 1 milyonun altındayken bugün 6 milyona fırlayan kentte, yeraltı su seviyesi son 10 yılda yaklaşık 30 metre geriledi. Kent genelinde halkın yüzde 80'i derin kuyulara ve akiferlere bağımlı yaşarken, su kuyularının yarısı şimdiden kurumuş durumda.

"BU BİR KAZA DEĞİL, SU İFLASI"

Uzmanlar Kabil'de yaşanan tablonun geçici bir kriz olmadığını, tam anlamıyla bir "su iflası" olduğunu vurguluyor. Kar yağışının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediği kentte, mevcut yeraltı sularının yüzde 80'i ise kirlilik ve zehirli maddeler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Şebeke suyuna erişimi olmayan yoksul aileler, gelirin yüzde 30'unu tankerlerden su almaya harcamak zorunda kalıyor.

YARDIMLAR KESİLDİ ALTYAPI FELÇ OLDU

Taliban'ın 2021'de yönetime gelmesinin ardından uluslararası yardımların kesilmesi, altyapı projelerini de felç etti. Kabil Nehri üzerinde kurulması planlanan ve 2 milyon kişiye cansuyu olması beklenen Şahtut Barajı projesi, finansman desteğinin çekilmesiyle tamamen durdu. Uzmanlar, uluslararası toplumun bu sessiz felaketi izlemekle yetindiği konusunda uyardı.