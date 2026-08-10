Düzenli yeşil çay tüketiminin, özellikle karaciğer yağlanması (steatoz) bulunan bireylerde karaciğer sağlığı göstergelerini iyileştirebildiği bildirildi. Uzmanlar, yeşil çayın içeriğindeki bitkisel bileşiklerin karaciğer fonksiyonları üzerindeki etkilerini inceledi.

YAĞ METABOLİZMASINI DÜZENLİYOR

Vücutta kanı temizleme, safra üretimi, glikoz ve kolesterol dengesini sağlama gibi kritik işlevleri üstlenen karaciğer, yeşil çayda yüksek miktarda bulunan epigallokateşin gallat (EGCG) ve diğer kateşin bileşikleriyle destekleniyor. EGCG’nin; oksidatif stresi azaltmada, iltihaplanma süreçlerini hafifletmede ve karaciğer hücrelerindeki yağ metabolizmasını düzenlemede rol oynadığı belirtilidi.

Araştırmalar, bu etkinin özellikle obezite, tip 2 diyabet veya yüksek trigliserit seviyeleriyle birlikte görülen Metabolik İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığı (MASLD) teşhisi konmuş kişilerde öne çıktığını gösteriyor.

ENZİM SEVİYELERİNDE BİRKAÇ HAFTADA DÜŞÜŞ GÖRÜLEBİLİYOR

Diyetisyen Johanna Katz ve Diyetisyen Malina Malkani'nin değerlendirmelerine göre, günde 3-4 fincan yeşil çay tüketmek karaciğerdeki iltihaplanmanın göstergesi olan enzim seviyelerini birkaç hafta içinde düşürebiliyor. EGCG bileşiğinin aynı zamanda hücrelerdeki hasarlı unsurların temizlenmesini sağlayan otoliz/otofaji mekanizmasını da desteklediği kaydedildi. Uzun vadede günlük yeşil çay tüketiminin, karaciğer yağlanması ve karaciğer kanseri riskini azaltmada yardımcı olabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, yeşil çayın tek başına yeterli bir çözüm olmadığını; etkili bir sonuç için işlenmiş gıdalardan uzak durulması, düzenli fiziksel aktivite yapılması ve alkol tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.