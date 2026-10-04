Oregon Eyalet Üniversitesi'nden kimya mühendisleri, güneş ışığını doğrudan kullanarak suyu ayrıştıran ve pahalı metal katalizörlere ihtiyaç duymadan temiz hidrojen gazı üreten yeni bir fotokatalitik malzeme sınıfı geliştirdi. Araştırmada, metal-organik kafes mimarisine sahip 'BVR-19' adı verilen kristal yapı mercek altına alındı. Klasik hidrojen üretim yöntemlerinin aksine, oda sıcaklığındaki sulu çözeltilerde hiçbir ek enerji harcanmadan kendiliğinden oluşabilen bu malzemenin, güneş ışığı altında reaksiyonu olağanüstü hızlandırdığı tespit edildi.

IŞIKLA HAREKETE GEÇİYOR

Geliştirilen malzeme bir fotokatalizör olarak çalışıyor. Yani üzerine ışık düştüğünde enerji kazanıyor ve sudan hidrojen elde edilmesini sağlayan kimyasal süreci hızlandırıyor. BVR-19'un yapısındaki kükürt içeren organik bileşenler ışık enerjisini yakalıyor ve hidrojen üretimi için gerekli elektronların hareket etmesini sağlıyor.

Araştırmacılara göre sistemin önemli avantajlarından biri, bu işlem için ek bir pahalı metal katalizöre ihtiyaç duyulmaması. Ayrıca BVR-19'un oda sıcaklığında, su içeren çözeltilerde kendiliğinden oluşabilmesi üretim aşamasındaki enerji ihtiyacını da azaltabilecek.

YEŞİL HİDROJENİ UCUZLATABİLİR

Hidrojen günümüzde araçlardaki yakıt hücrelerinden amonyak üretimine, metal işlemeden plastik sektörüne kadar birçok alanda kullanılıyor. Ancak hidrojenin büyük bölümü doğal gazdan elde ediliyor ve bu süreçte karbondioksit açığa çıkıyor. Sudan üretilen yeşil hidrojen ise daha temiz olmasına rağmen halen daha pahalı.

Oregon State Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre doğal gazdan hidrojen üretiminin maliyeti kilogram başına yaklaşık 1,50 dolar, yeşil hidrojenin maliyeti ise yaklaşık 5 dolar seviyesinde. Araştırmacılar, yeni çalışmanın doğrudan kullanıma hazır bir ticari sistem olmadığını; ancak ışıkla çalışan daha verimli ve daha ucuz hidrojen üretim malzemelerinin geliştirilmesi için yeni bir yol gösterdiğini vurguluyor.