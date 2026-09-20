Çin devlete ait Dongfang Elektrik Şirketi (DEC), Fujian eyaletinde yer alan Minhu Gölü’nün 65 metre derinliğinde "Dongchu-1" adını verdiği yeni su altı depolama sisteminin saha testlerini tamamladı. 10 gün süren saha operasyonunda 100'den fazla şarj ve deşarj döngüsünü geride bırakan prototip, gerçek ortamda çalışan ilk su altı pompalı hidroelektrik sistemi oldu.

SU ALTINDAKİ DEV KÜRE NASIL ENERJİ DEPOLUYOR?

Geleneksel hidroelektrik santrallerinde ihtiyaç duyulan farklı yüksekliklerdeki iki ayrı baraj inşası, bu sistemde gölün kendi su kütlesiyle değiştirildi. Su altına indirilen içi boş küre alt rezervuar görevi görürken, küreyi çevreleyen göl suyu ise üst rezervuar işlevini üstlendi.

Şebekede elektrik fazlası oluştuğunda pompalar çalıştırılarak kürenin içindeki su dışarı tahliye ediliyor. Suyu boşaltılan kürenin içinde basınç düşürülerek hidrolik potansiyel enerji depolanıyor. Şebekenin yeniden elektriğe ihtiyaç duyduğu anlarda ise vanalar açılıyor. Derinliğin oluşturduğu dış su basıncı, suyu hızla kürenin içine doldururken bu akış jeneratöre bağlı türbini döndürerek yeniden elektrik üretiyor.

65 METRE DERİNLİKTEKİ TESTLERDE HANGİ SONUÇLAR ALINDI?

Minhu Barajı'nda yürütülen test kampanyasında sistem, 65 metre derinlikte kesintisiz 10 gün boyunca çalıştırıldı. Mühendisler bu süreçte yapının basınca dayanıklılığını, tekrarlayan su giriş-çıkışlarını ve sızdırmazlık performansını inceledi.

Saha operasyonunda 100'ün üzerinde tam şarj ve deşarj döngüsü başarıyla tamamlandı. Kilovat ölçeğinde çalışan sistemin sızdırmazlık, operasyonel istikrar ve enerji dönüşümü hususlarında hedeflenen göstergelere ulaştığı bildirildi.

GELENEKSEL SANTRALLERDEN FARKLI OLARAK HANGİ AVANTAJLARI SAĞLIYOR?

Klasik depolama santralleri yüksek dağlık alanlara ve devasa arazi kamulaştırmalarına ihtiyaç duyarken, su altı teknolojisi derinlik arttıkça artan doğal su basıncından faydalanıyor. Bu durum, yapay baraj inşasına gerek kalmadan enerjinin depolanmasına imkan tanıyor.

Geliştirilen teknolojinin gelecekte açık deniz rüzgar santrallerinde, ada mikro şebekelerinde ve deniz platformlarında kullanılması hedefleniyor. Üretimin yüksek olduğu saatlerde elde edilen fazla elektriğin deniz tabanındaki kürelerde depolanması planlanıyor.