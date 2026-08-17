Bermuda karasularında 16. yüzyıla ait bir İspanyol batığından çıkarılan paha biçilemez değerdeki altın haç, sergilendiği müzeden çalınarak yerini plastik bir sahtesine bıraktı. İngiliz Kraliyet Ailesi’nin ziyaretine günler kala ortaya çıkan hırsızlık, Interpol ve FBI incelemelerine rağmen onlarca yıldır çözülemiyor.

1592 YILINDAN KALAN MİRAS

Eski bir İngiliz Kraliyet Donanması dalgıcı olan Teddy Tucker, II. Dünya Savaşı sonrası Bermuda'da başlattığı batık arama çalışmaları kapsamında 1951 yılında İspanyol toplarına rastladı. 1955’te aynı noktada yapılan detaylı kazılarda, 1592 yılında batan San Pedro adındaki İspanyol kalyonuna ulaşıldı. Kazı alanından çok sayıda altın külçe ve gümüş sikkenin yanı sıra enkazdaki devasa bir ahşap kalasın altına gizlenmiş 22 ayar altından imal edilmiş ve üzeri yedi adet zümrütle bezenmiş bir haç çıkarıldı.

Açıklanan uzman raporlarında, Smithsonian Enstitüsü yetkilisi Mendel Peterson koleksiyonun tamamına o dönem için 250 bin dolar değer (11 milyon 295 bin lira) biçti. Eser, Tucker ile Bermuda hükümeti arasında yaşanan mülkiyet tartışmalarının ardından 1959 yılında devlete devredilerek koruma altına alındı.

SAHTE ESER MÜZEDE BOYASI KURUMADAN YAKALANDI

Hazine, önce Bermuda Akvaryumu’nda, ardından Kraliçe II. Elizabeth’in 1975 yılındaki resmi ziyareti öncesinde Bermuda Denizcilik Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Ziyaret sırasında Kraliçe’ye rehberlik etmek üzere sergi alanına davet edilen kaşif Teddy Tucker, sergilenen eserin matlığından şüphelenerek objeye dokunduğunda eline taze boya bulaştığını fark etti.

Yapılan incelemelerde, vitrindeki eserin üzerindeki boyası dahi kurumamış plastik bir kopya olduğu ve orijinal "Tucker Haçı"nın çalındığı tespit edildi. Hırsızlık olayının ardından uluslararası polis teşkilatları Interpol ve FBI tarafından başlatılan soruşturmalarda orijinal eserin izine ulaşılamadı.

GÜNCEL DEĞERİ 3 MİLYON DOLAR

Günümüzde güncellenmiş finansal değerinin 3 milyon doları (143 milyon 705 bin lira) aştığı belirtilen tarihi eserin nerede olduğu ve kimler tarafından çalındığı bilinmiyor.