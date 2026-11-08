Vanuatu’da kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta ve suyun 3 metre derinliğinde yer alan resmi sualtı postanesinde, görevli posta memurları her gün dalış ekipmanlarıyla mesai yapıyor. Dünyanın tek aktif sualtı postanesi olma özelliğini taşıyan bu noktadan, özel su geçirmez kartpostallar aracılığıyla dünyanın dört bir yanına gönderim gerçekleştiriliyor.

SUYUN ALTINDA RESMİ POSTA HİZMETİ NASIL VERİLİYOR?

Hideaway Adası açıklarında, okyanus tabanına sabitlenmiş fiberglas gişede görev yapan posta memurları, özel dalgıç ve şnorkel ekipmanlarıyla suya iniyor. Ziyaretçiler, karadaki satış noktalarından temin ettikleri su geçirmez özel plastik kartpostalları ediniyor. Suyun 3 metre altına dalan turistler, kurşun kalem kullanarak yazdıkları bu kartları sualtı gişesindeki memura doğrudan elden teslim ediyor ya da gişenin yanındaki su geçirmez posta kutusuna bırakıyor.

MÜREKKEP YERİNE ÖZEL KABARTMA DAMGASI

Suyun altında mürekkep kullanılamadığı için postane personeli gönderileri onaylamak adına farklı bir yöntem uyguluyor. Teslim alınan plastik kartpostallardaki pullar, mürekkep yerine özel bir kabartma ve kabartma-presleme (embossing) aletiyle damgalanarak iptal ediliyor. Bu işlemle resmiyet kazanan kartlar, her günün sonunda yüzeye çıkarılarak Vanuatu Postası’nın ana dağıtım ağı üzerinden uluslararası adreslere sevk ediliyor.

Vanuatu Posta İdaresi tarafından resmi bir şube olarak işletilen bu merkez, dalış turizmini hareketlendirirken ülkenin en çok ilgi gören noktalarından biri haline geldi. Hem profesyonel dalgıçlar hem de şnorkelle dalış yapan amatörlerin ulaşabildiği derinlikteki bu sıra dışı posta şubesi, okyanusun altında güvenli ve kesintisiz bir haberleşme köprüsü kurmaya devam ediyor.