Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde meydana gelen ve "te lapa" (parlama) olarak adlandırılan gizemli su altı ışıkları, bilim dünyasının en ilgi çekici konuları arasında yer almaya devam ediyor. Fırtına olmaksızın okyanusun dibinde beliren ve anında kaybolan şimşek benzeri bu parlamalar, gelişmiş teknolojilere rağmen gizemini koruyor.

'TE LAPA' OLARAK BİLİNEN SU ALTI PARLAMALARI NASIL GÖZLEMLENİYOR?

Yerel dilde "te lapa" olarak bilinen fenomen, su altında aniden çakan ve çok kısa sürede kaybolan parlak ışık çizgileri şeklinde gerçekleşiyor. Tarihi kayıtlara göre antik Polinezya denizcileri, gece saatlerinde veya kapalı havalarda en yakın kara parçasına işaret eden bu parlamaları açık okyanusta navigasyon amacıyla kullandı.

TEKTONİK HAREKETLER VE VOLKANLAR IŞIKLARIN NEDENİ OLABİLİR Mİ?

Araştırmacıların üzerinde durduğu temel hipotezlerden biri, Pasifik Ateş Çemberi'ndeki tektonik faaliyetleri işaret ediyor. Su altı volkanları ile hidrotermal bacaların yakınında gaz kabarcıkları, ani sıcaklık değişimleri ve minerallerin elektrik yükü biriktirdiği, bu yükün aniden serbest kalmasıyla ışık patlamalarının yaşandığı değerlendiriliyor.

BİYOLÜMİNESANS VE DİĞER TEORİLER HANGİ AŞAMADA?

Bir diğer ihtimal olarak, hareketle tetiklenen biyolüminesans mikroorganizmaların ve mikroskobik alglerin bu parlamalara yol açabileceği üzerinde duruluyor. Laboratuvar ortamında benzer ışık şeritleri oluşturulabilse de bunun açık denizdeki parlamaların kaynağı olduğu henüz kanıtlanamadı. Bilim insanları; güneş patlamaları, yıldız yansımaları ve Aziz Elmo Ateşi gibi atmosferik elektrik olaylarını ihtimaller arasından tamamen çıkardı. Olayın netleştirilmesi için daha hassas derin deniz ölçüm cihazlarına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.