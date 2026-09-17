Keşif, milli parkın orta kesimindeki Moyano bölgesinde, Laguna Azul patikasına yakın sulak alanlarda gerçekleşti. Park görevlisi Sergio Goitía'nın asıl amacı Didymo adı verilen istilacı algın bölgede bulunup bulunmadığını kontrol etmekti. Ancak rutin inceleme sırasında suyun altında gördüğü hareket dikkatini çekti.

SUDAKİ HAREKETİ FARK EDİNCE İNCELEDİ

Goitía, hareketin kaynağını belirlemek için sudaki birkaç canlıyı geçici olarak yakaladı. Canlıların yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çektikten sonra zarar görmemeleri için onları bulundukları noktaya geri bıraktı. Görüntüler daha sonra bölgedeki amfibiler üzerine çalışan uzmanlara gönderildi.

Yapılan inceleme sonucunda canlıların Chalten kurbağasına (Chaltenobatrachus grandisonae) ait iribaşlar olduğu belirlendi. Üstelik farklı gelişim aşamalarındaki larvaların bulunması, bu canlıların bölgeden yalnızca geçmediğini gösteriyordu. Bulgular, söz konusu su havzasının tür tarafından yumurtlama ve yavruların gelişimi için kullanıldığını ortaya koydu.

İLK KEZ ÜREME ALANI DOĞRULANDI

Keşfin önemini artıran nokta ise Los Glaciares Milli Parkı sınırları içerisinde Chalten kurbağasının aktif olarak ürediğinin ilk kez doğrulanması oldu. Bölgede daha önce ağırlıklı olarak yetişkin bireylere ilişkin kayıtlar bulunurken, larvaların keşfi türün burada yaşam döngüsünü sürdürdüğünü gösteren doğrudan kanıt sağladı.

Chalten kurbağası, Arjantin ve Şili'nin güneyindeki soğuk dağlık bölgelerde yaşayan ve hakkında sınırlı bilgi bulunan bir amfibi türü. Yaşadığı yüksek rakımlı ve ulaşılması güç alanlar nedeniyle gözlemlenmesi oldukça zor olan tür, bu nedenle bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.

Tesadüfen gerçekleşen keşif, türün korunması açısından da önemli bilgiler sağladı. Üreme alanının belirlenmesiyle birlikte Chaltén kurbağasının yaşam döngüsünü tamamlamak için hangi tatlı su habitatlarına ihtiyaç duyduğu daha iyi anlaşılabilecek ve bölgedeki hassas alanların korunmasına yönelik çalışmalar güçlendirilebilecek.