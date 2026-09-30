Deniz tabanının altındaki jeolojik yapılardan yüzeye ulaşan gazlar, bazı bölgelerde kabarcıklar halinde suya karışıyor. Büyük bölümü metandan oluşabilen bu çıkışlar, deniz tabanında alışılmışın dışında yaşam alanlarının oluşmasına da zemin hazırlıyor.

DENİZİN DİBİNDEN DOĞAL GAZ ÇIKIYOR

Deniz tabanındaki çatlak ve kırıklardan sızan gazlar suya ulaştığında yoğun kabarcıklar oluşturabiliyor. Metanın yanı sıra farklı gazların da açığa çıkabildiği bu bölgeler, yer altındaki jeolojik süreçlerin deniz tabanındaki izlerini ortaya çıkarıyor.

Metan yanıcı bir gaz olmasına rağmen deniz tabanından çıkan gazın su altında kendiliğinden sürekli alev halinde yanması için gerekli koşullar her bölgede oluşmuyor. “Su altındaki doğal ateş” olarak tanımlanan görüntüler, gaz çıkışının bulunduğu özel koşullara bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle gaz sızıntısı ile sürekli yanan doğal alevler aynı durum olarak değerlendirilmiyor.

BİLİM İNSANLARI GAZ ÇIKIŞLARINI İNCELİYOR

Araştırmalarda gazın hangi derinlikten geldiği, içeriği ve deniz suyuna ne kadar karıştığı inceleniyor. Deniz tabanındaki sızıntı noktalarından alınan örnekler sayesinde metan ve diğer gazların bölgedeki jeolojik yapıyla ilişkisi araştırılıyor.

Gaz çıkışlarının bulunduğu alanlarda çevredeki kimyasal koşullar değişebiliyor. Bazı mikroorganizmalar metanı enerji kaynağı olarak kullanırken bu süreç deniz tabanında farklı ekosistemlerin gelişmesine katkı sağlayabiliyor. Araştırmacılar bu bölgelerdeki canlı çeşitliliğini ve gaz sızıntılarının ekosistem üzerindeki etkilerini takip ediyor.

DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINDA BULUNUYOR

Deniz tabanından doğal gaz çıkışı yalnızca Tayvan çevresinde görülmüyor. Farklı deniz ve okyanuslarda da benzer sızıntı alanları bulunuyor. Bu bölgelerde yürütülen çalışmalar, yer altından açığa çıkan gazların deniz tabanındaki hareketini ve çevredeki yaşamla ilişkisini ortaya çıkarmaya odaklanıyor.