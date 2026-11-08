Pasifik Okyanusu'nda deniz tabanında bulunan parlak altın renkli nesnenin DNA analizi tamamlandı ve yapının dev bir derin deniz anemonuna ait salgı olduğu kesinleşti. Yürütülen laboratuvar çalışmalarının ardından elde edilen genetik kanıt, deniz tabanındaki gizemli biyolojik oluşumun hareket edebilen bir omurgasız tarafından geride bırakıldığını ortaya koydu.

OKYANUS TABANINDAKİ ALTIN NESNE NASIL BULUNDU?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) bağlı "Okeanos Explorer" araştırma gemisi, Alaska Körfezi'ndeki derin deniz haritalama çalışmaları sırasında uzaktan kumandalı su altı aracıyla kayaya yapışık altın renkli bir yapı tespit etti. Robotik kol ve vakum sistemiyle yüzeye çıkarılan yaklaşık 10 santimetre çapındaki nesnenin, parlak metalik yüzeyini koruduğu ve üzerinde belirgin bir delik bulunduğu kaydedildi.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi laboratuvarına gönderilen numune, elektron mikroskobuyla incelendi. Yapının omurgasız canlıların kabuklarında bulunan kitin maddesinden oluştuğu ve zehirli hücrelerle kaplandığı saptandı. Yüzeyi kaplayan mikroorganizmalar ilk genetik incelemeleri güçleştirse de yürütülen tüm genom dizilimi hayvansal DNA varlığını doğruladı.

BİLİM İNSANLARI NESNENİN KİMLİĞİNİ NASIL ÇÖZDÜ?

Genetik haritalama, nesnedeki biyolojik materyalin "Relicanthus daphneae" adlı dev derin deniz anemonuna ait olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, altın kürenin bu canlının kayalara tutunmak için salgıladığı koruyucu kütikül tabakası olduğu sonucuna vardı. Yapının kayada tek başına bırakılmış olması anemonun hareket yeteneğine işaret ederken, nesnenin üzerindeki deliğin kaynağı ve altın renginin nedeni henüz netlik kazanmadı.

