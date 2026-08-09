Rusya'nın araştırma ve dalgıç ekibi, Barenz Denizi'nin dibinde 1942 yılında batırılan Alman savaş gemisi 'Utlandschern'in kalıntılarını tespit etti. Ekip, geminin ilk adını taşıyan bir çan sayesinde kimliğini doğruladı. Gemisi, II. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Cephesi'nde Nazi ordularını beslemek için kullanılmış ve Kuzey Filosu kurtçukları tarafından mayınla batırılmıştır. Ekip, gemi hakkında belgesel hazırlamak için araştırmalarına devam edecek.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.