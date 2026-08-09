Rusya'nın araştırma ve dalgıç ekibi, Barenz Denizi'nin dibinde 1942 yılında batırılan Alman savaş gemisi 'Utlandschern'in kalıntılarını tespit etti. Ekip, geminin ilk adını taşıyan bir çan sayesinde kimliğini doğruladı. Gemisi, II. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Cephesi'nde Nazi ordularını beslemek için kullanılmış ve Kuzey Filosu kurtçukları tarafından mayınla batırılmıştır. Ekip, gemi hakkında belgesel hazırlamak için araştırmalarına devam edecek.

GİZEMLİ ÇAN BULUNDU

Gemi, Hamburg'da 1927 yılında inşa edildi ve ilk adı 'Cartagena' idi. Daha sonra adı 'Golfo de Panama' olarak değiştirildi ve 1939 yılında son adını aldı. Ekip, geminin dibinden kurtarılan çan sayesinde kimliğini doğruladı.