Pasifik Okyanusu'nda araştırmacılar, sönmüş sanılan 1,100 metre yüksekliğindeki bir su altı volkanının aktif hidrotermal bacalara sahip olduğunu belirledi. Yeraltından püsküren sıcak suların, Pasifik beyaz vatozları için devasa bir kuluçka merkezine dönüştüğü saptandı.

SU ALTI VOLKANINDA NELER BULUNDU?

Araştırma ekibi, 1,5 kilometre derinlikteki krater yüzeyinde uzunluğu yarım metreyi bulan yüz binlerce dikdörtgen yumurta kapsülü keşfetti. Sıcak mineralli suların püskürdüğü zirvede 100 bin ile 1 milyon arasında yumurta bulunduğu tahmin ediliyor.

DEV YUMURTALAR NEDEN BU BÖLGEYE BIRAKILDI?

Pasifik beyaz vatozlarının 800 ila 2 bin 900 metre derinliklerde yaşayan ve boyları iki metreye ulaşan az incelenmiş bir tür olduğu aktarıldı. Normal şartlarda 4 yıl süren embriyo gelişim sürecinin, volkandan yayılan sıcak su sayesinde hızlandığı belirlendi.

Sefer sırasında dişi bir vatozun yumurtlama anı bilim insanları tarafından ilk kez kayıt altına alındı. Eşsiz ekosistemin henüz resmi koruma statüsünün bulunmadığı ve ticari balıkçılık faaliyetleri nedeniyle risk altında olduğu bildirildi.