NIWA araştırmacıları, Coromandel bölgesindeki Whangapoua Limanı’nda doğal deniz çayırlarının yapısını taklit eden yapay alanlar oluşturdu. Deniz tabanına yerleştirilen plastik bitkilerin yoğunluğu farklı seviyelerde tutuldu ve genç balıkların hangi alanları tercih ettiği takip edildi.

DENİZİN DİBİNE NEDEN PLASTİK OT YERLEŞTİRDİLER?

Doğal deniz çayırlarının azalması, özellikle genç balıkların yırtıcılardan korunmak için kullandığı sığınakların kaybolmasına neden oldu. Araştırmacılar da balıkları deniz çayırlarına çeken özellikleri belirlemek amacıyla doğal bitki yapısını taklit eden plastik çayırlar hazırladı. Yapay alanlar deniz tabanına yerleştirildikten sonra balıkların davranışları incelenmeye başlandı.

19'DAN FAZLA BALIK TÜRÜ SIĞINAK BULDU

Araştırmacılar deney sırasında yapay çayırları kullanan 19’dan fazla balık türü kaydetti. Genç levrek ve trevally balıkları da plastik bitkilerin arasında görülürken, yaprak yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda daha fazla balığın toplandığı tespit edildi. Bulgular, bitkilerin oluşturduğu üç boyutlu yapının genç balıkların yırtıcılardan saklanabileceği bir sığınak sağladığını gösterdi.

PLASTİK ÇAYIRLARI NASIL YAPTILAR?

Kullanılan yapılar gelişigüzel plastik parçalarından oluşturulmadı. Metal çerçevelere yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda sert gövdeli ve yapraklı yapay bitkiler sabitlendi. Bu yöntemle doğal deniz çayırlarının su altında oluşturduğu yoğun bitki örtüsüne benzer bir yapı meydana getirildi.

10 BÖLGEYE NEDEN 60 YAPAY ÇAYIR YERLEŞTİRİLDİ?

Araştırmanın sonraki aşamasında habitat miktarının genç balıkların varlığını nasıl etkilediğini belirlemek için Whangapoua Limanı’ndaki 10 farklı bölgeye toplam 60 yapay deniz çayırı yerleştirildi. Araştırmacılar farklı yoğunluktaki yapıları karşılaştırarak genç balıkların hangi koşullarda daha fazla toplandığını takip etti.

DOĞAL DENİZ ÇAYIRLARININ YERİNİ TUTMUYOR

NIWA, deneyde kullanılan plastik yapıların doğal deniz çayırlarının alternatifi olmadığını belirtiyor. Gerçek deniz çayırları oksijen sağlıyor, tortuları tutuyor ve çok sayıda canlıdan oluşan ekosistemi destekliyor. Çalışmayla plastik yapıları kalıcı olarak denizlere yerleştirmek yerine, genç balıkların doğal deniz çayırlarına neden ihtiyaç duyduğu ve bu habitatların kaybından nasıl etkilendiği araştırılıyor.