Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi, "Akademik Vernadsky" istasyonunda görev yapan kutup araştırmacılarının, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve kendini yenileme özelliğiyle bilinen ofiura yani yılan yıldızı canlısını görüntülediğini duyurdu.

DENİZ YILDIZINDAN ÇOK DAHA HAREKETLİLER

Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre, deniz yıldızlarıyla akraba olan bu canlılar, onlardan farklı olarak çok daha hareketli bir kol yapısına sahip.

Ofiuraların temel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Deniz tabanındaki organik atıklar (detrit) ve planktonlarla besleniyorlar.

Solucan benzeri kıvrak kollarını hem yer değiştirmek hem de avlanmak için kullanıyorlar.

Kopan kollarını ve vücut disklerini çok kısa sürede tamir edip büyütebiliyorlar.

Bazı türlerinin sarı-yeşil tonlarında biyolüminesans sergilediği gözlemleniyor.

OKYANUS ASİTLENMESİ İSKELETLERİNİ ZAYIFLATIYOR

Araştırmacılar, küresel ısınma kaynaklı okyanus asitlenmesinin bu canlıların magnezyum kalsit yapılı iskeletlerini zayıflattığını vurguladı. Yapılan projeksiyonlar, ekosistemdeki bozulmanın çarpıcı sonuçlarını ortaya koyuyor:

Verilere göre, okyanus sularındaki pH seviyesinin 2300 yılına kadar 7,3 seviyesine gerilemesi durumunda, ofiuraların kol yenileme hızı %30 oranında düşecek ve canlılarda kas atrofisi (erimesi) görülebilecek.

Ukraynalı bilim insanları, Polonya Bilimler Akademisi ile iş birliği içinde, Güney Okyanusu’ndaki omurgasızların iklim değişikliğine karşı direncini ölçmek amacıyla iskelet yapıları üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.