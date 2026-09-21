Mevsim geçişlerinde konutlarda sıklıkla rastlanan fare sorununa karşı doğal mücadele yöntemleri tercih ediliyor. Zararlı kontrol uzmanları ve bina bakım profesyonelleri, kimyasal barındırmayan çözümler arasında beyaz sirke kullanımının öne çıktığını belirtti.

Gelişmiş koku alma duyularına sahip olan farelerin, bölgeleri belirlemek ve yiyeçek kaynaklarına ulaşmak amacıyla bıraktıkları feromon izleri, sirkenin asidik ve baskın kokusuyla ortadan kaldırılıyor. Bu durum, kemirgenlerin yön duygusunu bozarak alan kullanımını zorlaştırıyor.

HAZIRLANIŞI ORTAYA ÇIKTI

Elde edilen uygulama talimatlarına göre sürecin aşamaları şu şekilde sıralanıyor:

Uygulama öncesinde buzdolabı arkası, evye altları ve süpürgelik hatları yemek artıklarından tamamen arındırılıyor.

Bir su bardağı şebeke suyuna 3 ila 4 yemek kaşığı beyaz sirke ilave edilerek bir püskürtme şişesine aktarılıyor. Yoğun kemirgen hareketliliğinin gözlendiği durumlarda ise su eklenmeksizin doğrudan saf beyaz sirke kullanılabiliyor.

Hazırlanan sprey; kapı eşiklerine, pencere kasalarına, duvar diplerine ve karanlık geçiş noktalarına püskürtülüyor.

Doğal uçucu özelliğe sahip olan sirke kokusunun etkisini kaybetmemesi adına, bölgedeki fare hareketliliği sona erene kadar işlemin günlük olarak tekrarlanması gerekiyor.

Uzmanlar, sirke uygulamasının yanı sıra yapısal deliklerin kapatılmasının ve açıkta gıda bırakılmamasının da sürecin tamamlayıcı unsurları olduğuna dikkat çekti.