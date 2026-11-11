Sualtında adeta ikinci bir nehir akıyormuş izlenimi veren bu oluşum, belirli su katmanlarının ve kimyasal gazların bir araya gelmesiyle meydana geliyor. Tatlı su ile tuzlu suyun ayrışma noktasında ortaya çıkan manzara, sualtı araştırmacıları tarafından kaydedildi.

30 METRE DERİNLİKTEKİ SİS TABAKASI NASIL OLUŞUYOR?

Cenote Angelita'nın 30 metre derinliğinde, tatlı su ile yoğun tuzlu suyun buluştuğu bir geçiş zonu bulunuyor. Çukura düşen ve dipte biriken organik maddelerin zamanla çürümesi sonucu yüksek miktarda hidrojen sülfür gazı açığa çıkıyor. Bu yoğun gaz kütlesi, suyun içinde dağılmadan kalarak kalın, opak ve beyaz bir sis tabakası meydana getiriyor.

Sis tabakasının her iki yanında, çukurun tabanına çökmüş gerçek ağaç gövdeleri ve bitki kalıntıları yer alıyor. Bu durum, suyun altında yüzen dalgıçlar için kıyıları, devrilmiş ağaçları ve kıvrımları bulunan, üzerinde sis bulutları dolaşan bağımsız bir nehir manzarası oluşturuyor.

İKİ FARKLI SU KÜTLESİ BİRBİRİNE KARIŞMIYOR

Yoğunluk farkı nedeniyle birbirine karışmayan tatlı ve tuzlu su katmanları, hidrojen sülfür bulutunu belirli bir seviyede hapsediyor. Sualtında gerçekleşen bu kimyasal ayrışma, Cenote Angelita'yı dünyanın en dikkat çekici doğal sualtı formasyonlarından biri haline getiriyor.